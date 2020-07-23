Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Пётр Ян ответил Стерлингу, который назвал его бумажным чемпионом

Пётр Ян ответил Стерлингу, который назвал его бумажным чемпионом
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян ответил американскому бойцу MMA Алджамейну Стерлингу. Ранее Стерлинг назвал Яна «бумажным чемпионом», поскольку россиянин, по его мнению, на пути к титулу так и не встретился с по-настоящему сильным соперником.

«Продолжай выпрашивать [бой]», — написал Ян в своём «твиттере», добавив, что его вообще не интересует, кто будет следующим соперником Стерлинга.

Напомним, 11 июля Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби победил бразильца Жозе Альдо в сражении за вакантный титул, освобождённый американцем Генри Сехудо. На счету 27-летнего российского бойца 15 побед и одно поражение в 16 поединках в смешанных единоборствах.

Шон О'Мэлли: у таких, как Пётр Ян, синдром коротышки
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020