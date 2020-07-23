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«Договорняк? — Не слышал». А. Емельяненко и Исмаилов — о бое

«Договорняк? — Не слышал». А. Емельяненко и Исмаилов — о бое
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов ответили тем, кто сомневается в спортивном характере поединка, который состоится завтра, 24 июля.

Многие подписчики заметили, что Емельяненко и Исмаилов дружески общаются, и сделали из этого вывод, что их бой может носить договорной характер.

«Люди говорят уже, у нас договорняк», — сказал Исмаилов.

«Не слышал. Пусть говорят. Люди всегда что-то говорят», — ответил Емельяненко в видео, которое появилось на его странице в «Инстаграме».

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который состоится в Сочи. Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

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