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Гассиев ответил на вопрос о реванше с Усиком

Гассиев ответил на вопрос о реванше с Усиком
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал, что думает по поводу возможности проведения реванша с украинцем Александром Усиком.

Напомним, в июле 2018 года Усик победил Гассиева, это было первое поражение россиянина в профессиональном боксе. Вскоре после этого Мурат объявил о переходе в тяжёлый вес, но по различным причинам до сих пор не дебютировал в нём.

«Эта тема [реванш с Усиком] сейчас на сто процентов забыта. Сейчас главная цель – вернуться на ринг, абсолютно не важно с каким соперником.

Люди постоянно будут что-то говорить. Меня больше беспокоит то, что они считают, что мне надо завязывать. Что я старый, моё время прошло. Хотя мне вроде всего 26 лет, куда моё время прошло? Но на это не нужно обращать внимание. Сейчас главная задача – тренироваться и провести хотя бы один бой в 2020-м», — цитирует его Sports.ru.

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