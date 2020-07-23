«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 57

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 23 июля, состоится вечер смешанных единоборств BFC 57, где пройдёт два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.



Турнир К-1 начался в 20:00 мск, а в 22:00 мск последует турнир ММА.



Следить за онлайн-трансляцией BFC 57 можно на «Чемпионате».



Кард BFC 57, кикбоксинг



Даниил Ермоленко (Беларусь) — Абубакар Диагурага (Франция)

Артем Жигайлов (Россия) — Джавид Рзаев (Азербайджан)

Мария Валент (Беларусь) — Вероника Прокофьева (Россия)

Данила Квач (Беларусь) — Вадим Попан (Молдавия)

Влад Роголевич (Беларусь) — Кирилл Куц (Беларусь)

Дмитрий Бисюк (Беларусь) — Вадим Возный (Беларусь).



Кард BFC 57, ММА



Шамиль Яхьяев (Беларусь) — Владимир Лубко (Россия)

Эдуард Арустамян (Армения) — Владимир Федин (Россия)

Василий Бабинцев (Россия) — Сергей Чмель (Россия)

Александр Липский (Украина) — Расул Султанов (Россия)

Дмитрий Невский (Россия) — Дмитрий Кривулец (Россия)

Михаил Грамович (Беларусь) — Дмитрий Граев (Беларусь).