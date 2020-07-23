Финкельштейн поделился ожиданиями от боя А. Емельяненко с Исмаиловым

Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился ожиданиями от поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, отметив, что такие поединки нужны для развития смешанных единоборств.

«Бой Исмаилова с Емельяненко будет интересен. Оба — раскрученные бойцы, парни знатные. Буду смотреть поединок. У них, конечно, большая разница в весе. Настоящая категория Исмаилова — средний вес. То, что он набрал, ничего не значит. У Саши живой вес, если Емельяненко захочет спуститься в категорию Исмаилова, у него это просто не получится.



Такие бои тоже нужны MMA. Они дают интерес широкой публике, даже если кто-то не интересовался — посмотрят. Но, на самом деле, как и в жизни: где-то плюсы, а где-то минусы», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.