Тайсон показал промо-ролик к бою с Джонсом

23 июля стало известно, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон проведёт выставочный поединок с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Бой будет рассчитан на восемь раундов. Тайсона к нему будет готовить известный тренер по ММА Рафаэль Кордейро.
Вскоре после официального объявления боя, Майк на своей странице в «Инстаграме» выложил промо-ролик ко встрече с Джонсом.
Соответствующее видео доступно на странице боксёра в социальной сети.
Напомним, Майк Тайсон последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.
Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.
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