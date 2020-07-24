Чаниев победил Мельника и прервал серию из двух поражений

В Минске завершился турнир по профессиональному боксу KOld Wars. Его главным событием стала встреча бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе Исы Чаниева с украинцем Владиславом Мельником.

Встреча прошла все отведённые регламентом десять раундов и получилась достаточно конкурентоспособной. По её итогам все судьи отдали победу россиянину. Таким образом, Чаниев прервал серию из двух поражений. В 2019 году он досрочно проиграл Ричарду Комми, а после спорным решением судей уступил Павлу Маликову.

В ещё одном поединке вечера россиянин Гайбатулла Гаджиалиев досрочно победил украинца Артёма Айвазиди. Таким образом, он реабилитировался за поражение от всё того же Павла Маликова.