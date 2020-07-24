Обзоры боёв Чаниев – Мельник и Горохов – Шония на KOld Wars

В Минске состоялся турнир по профессиональному боксу KOld Wars.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео лучших моментов главного события вечера – боя бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе Исы Чаниева с украинцем Владиславом Мельником.
Встреча прошла все отведённые регламентом десять раундов и получилась достаточно конкурентоспособной. По её итогам все судьи отдали победу россиянину. Таким образом, Чаниев прервал серию из двух поражений. В 2019 году он досрочно проиграл Ричарду Комми, а после спорным решением судей уступил Павлу Маликову.
В других поединках вечера россиянин Гайбатулла Гаджиалиев досрочно победил украинца Артёма Айвазиди, реабилитировавшись за поражение от всё того же Павла Маликова, а Сергей Горохов судейским решением победил представителя Грузии Левана Шония.
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