Волкановски включил Магомедшарипова в число претендентов на его пояс
Действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александер Волкановски поделился мнением о том, кто способен стать претендентом на бой с ним. В этот список он включил и россиянина Забита Магомедшарипова.
Напомним, ранее Волкановски победил Макса Холлоуэя, отобрав у него пояс, а в матче-реванше вновь одержал победу над ним.
«Есть несколько претендентов. Четверо парней находятся в одной лодке. Вероятно, все они в одной победе от того, чтобы стать первым претендентом.
Но есть и те, которые вырвались вперёд: возможно, это Корейский Зомби и Забит. Я бы сказал, что они немного впереди. Если они выиграют следующий бой, точно вырвутся вперёд. И тогда я с нетерпением буду ожидать боя с ними», — приводит слова Волкановски BJPenn.
Магомедшарипов отреагировал на слова Волкановски о бое с ним
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