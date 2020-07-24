Волкановски включил Магомедшарипова в число претендентов на его пояс

Действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александер Волкановски поделился мнением о том, кто способен стать претендентом на бой с ним. В этот список он включил и россиянина Забита Магомедшарипова.

Напомним, ранее Волкановски победил Макса Холлоуэя, отобрав у него пояс, а в матче-реванше вновь одержал победу над ним.

«Есть несколько претендентов. Четверо парней находятся в одной лодке. Вероятно, все они в одной победе от того, чтобы стать первым претендентом.

Но есть и те, которые вырвались вперёд: возможно, это Корейский Зомби и Забит. Я бы сказал, что они немного впереди. Если они выиграют следующий бой, точно вырвутся вперёд. И тогда я с нетерпением буду ожидать боя с ними», — приводит слова Волкановски BJPenn.