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Джошуа намекнул, что не уважает Фьюри

Джошуа намекнул, что не уважает Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа рассказал, как относится к соотечественнику Тайсону Фьюри, обладателю пояса WBC. По словам Джошуа, Фьюри только тогда заслужит его уважение, когда проведёт несколько боёв с по-настоящему сильными соперниками.

«Он ещё не доказал, что способен держать марку на протяжении долгого времени. Надо постоянно доказывать, что ты достойный боксёр. Не просто провести один или два боя, а надо постоянно доказывать свой статус против бойцов высшего уровня. Так можно заработать моё уважение», — приводит слова Джошуа The Sun.

Напомним, Фьюри в последнем поединке победил американца Деонтея Уайлдера, отобрав у того чемпионский пояс WBC. На его счету 30 побед и одна ничья. У Джошуа 23 победы и одно поражение.

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