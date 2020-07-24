А. Емельяненко: желаю бить и крушить Исмаилова на части

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как будет действовать в поединке с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится в Сочи сегодня, 24 июля.
«Я не хочу скучного боя в партере и всей этой возни у клетки, я просто желаю бить и крушить его на части как в борьбе, так и в стойке.
Посмотрим, что произойдёт в итоге, но я думаю, что поединок завершу в свою пользу благодаря превосходству над Исмаиловым во всём. В общем, я бы поставил на мою досрочную победу», — приводит слова Емельяненко «Всё про спорт».
Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов возглавит кард номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Изначально поединок должен был пройти в Москве 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, 7 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. На счету 34-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, 3 поражения и одна ничья в MMA.
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