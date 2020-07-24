Джошуа отреагировал на новость о бое Тайсон — Джонс

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа прокомментировал новость о том, что 12 сентября бывший абсолютный чемпион в тяжёлом весе Майк Тайсон и бывший чемпион в пяти весовых категориях Рой Джонс проведут выставочный поединок.
«Думаю, всё дело в страсти, которая есть у них обоих. Это то, с чем они хорошо знакомы. Майк Тайсон сражается с 13 лет… Рой Джонс — его отец подталкивал его к тому, чтобы стать великим. Удачи им обоим», — приводит слова Джошуа BoxingScene.
Он добавил, что боксёрам-ветеранам не стоит рассчитывать на полноценное возвращение в ринг.
«Они не должны приходить и сражаться с молодыми львами. Мы больше, сильнее. Спорт как наука сделал шаг вперёд, и теперь у нас больше технологий. Вообще весь спорт получил развитие в этом направлении», — сказал Джошуа.
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