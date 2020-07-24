Исмаилов объяснил, в чём он похож на Макгрегора

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, что общего между ним и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Сходство с Макгрегором? В желании раскручивать поединки — да. Мы хотим создать ажиотаж вокруг мероприятия, сделать так, чтобы его посмотрело как можно больше людей. Но мы с Макгрегором во многом отличаемся.

Возможно, Конор — хороший парень, но он ничем не брезговал, добиваясь своих целей. Для него главное — шоу, пусть оно построено и на оскорблениях. Но я иного мнения», — приводит слова Исмаилова «RT на русском».

Он добавил, что ему больше нравится, когда его сравнивают с легендарным боксёром Мохаммедом Али.

«Были моменты, когда я говорил: «Посмотрите на Тайсона. Работа корпусом, ногами — всё, дело в шляпе». Но мне больше нравится ассоциировать себя с другим человеком. Правда, он не был таким маленьким. Мохаммед Али», — сказал Исмаилов.

Сегодня, 24 июля, Исмаилов сразится с Александром Емельяненко. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Исмаилов.