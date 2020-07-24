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Уиттакер и Тилл показали одинаковый вес перед турниром UFC, все россияне уложились в лимит

Уиттакер и Тилл показали одинаковый вес перед турниром UFC, все россияне уложились в лимит
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 25 на 26 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 14. В его главном бою встретятся экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер и бывший претендент на титул в полусреднем весе Даррен Тилл. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 84,3 кг.

В карде турнира выступят также три россиянина — Гаджимурад Антигулов, Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев. Все они уложились в лимит своих весовых категорий.

UFC on ESPN 14. Взвешивание

Основной кард

Роберт Уиттакер (186 фунтов) — Даррен Тилл (186 фунтов)
Маурисио Руа (206) — Антониу Рожериу Ногейра (206)
Фабрисиу Вердум — Александер Густафссон (240)
Карла Эспарза (116) — Марина Родригес (115,5)
Пол Крэйг (206) — Гаджимурад Антигулов (206)
Алекс Оливейра (171) — Петер Соботта (171)
Хамзат Чимаев (171) — Риз Макки (170,5)

Предварительный кард

Франциско Триналдо — Джай Херберт (156)
Николас Далби (171) — Джесси Ронсон (171)
Том Аспиналь (248) — Джек Коллье (264)
Мовсар Евлоев (146) — Майк Гранди (146)
Таннер Босер (235) — Рафаэль Пессоа (264)
Бет Корреа — Пенни Кьянзад (136)
Рамазан Эмеев (171) — Никлас Штольце (170,5)
Натаниэль Вуд (136) — Джон Кастанеда (136).

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