Уиттакер и Тилл показали одинаковый вес перед турниром UFC, все россияне уложились в лимит

В ночь с 25 на 26 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 14. В его главном бою встретятся экс-чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер и бывший претендент на титул в полусреднем весе Даррен Тилл. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 84,3 кг.

В карде турнира выступят также три россиянина — Гаджимурад Антигулов, Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев. Все они уложились в лимит своих весовых категорий.

UFC on ESPN 14. Взвешивание

Основной кард

Роберт Уиттакер (186 фунтов) — Даррен Тилл (186 фунтов)

Маурисио Руа (206) — Антониу Рожериу Ногейра (206)

Фабрисиу Вердум — Александер Густафссон (240)

Карла Эспарза (116) — Марина Родригес (115,5)

Пол Крэйг (206) — Гаджимурад Антигулов (206)

Алекс Оливейра (171) — Петер Соботта (171)

Хамзат Чимаев (171) — Риз Макки (170,5)

Предварительный кард

Франциско Триналдо — Джай Херберт (156)

Николас Далби (171) — Джесси Ронсон (171)

Том Аспиналь (248) — Джек Коллье (264)

Мовсар Евлоев (146) — Майк Гранди (146)

Таннер Босер (235) — Рафаэль Пессоа (264)

Бет Корреа — Пенни Кьянзад (136)

Рамазан Эмеев (171) — Никлас Штольце (170,5)

Натаниэль Вуд (136) — Джон Кастанеда (136).