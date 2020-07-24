Тактаров — об Исмаилове и А. Емельяненко: если мозгов нет, то потом не появится

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился ожиданиями от встречи Магомеда Исмаилова с Александром Емельяненко, раскритиковав обоих спортсменов.

«Ничего не жду от боя, когда научатся себя вести и вежливо говорить, тогда можно будет что-то комментировать. Хотя если мозгов нет, то потом не появится.



Ввязался бы я в бой с победителем? Это опять-таки деньги. У меня во время карьеры получилось три боя c Лундгреном, Маршем и Керром. Мне тогда был 41 год. Началось с того, что я здорово тренировался, когда снимали фильм «Путь». Каждый день и через день бегал 12 километров и понял, что у меня прекрасная дыхалка.

Тогда с Лундгреном мы поскакали пять раундов, он ни разу не попал в меня, я почувствовал, что можно, наверное, ещё выступать. Чуть подготовился и выиграл Bodog FIGHT, а потом с Керром было проще.



Поэтому для такого боя нужны подготовительные процессы, полубои, это должно сложиться», — приводит слова Тактарова Sport24.

Бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым возглавит шоу АСА 107. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира.