Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов: прямая трансляция боя начнётся в 22:00

Сегодня, 24 июля, в Сочи проходит турнир по смешанным единоборствам ACA 107. В его главном событии встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Бой пройдёт в тяжёлой весовой категории.
Прямая трансляция этой встречи начнётся примерно в 22:00. Отметим, что трансляция доступна на официальном сайте лиги и права на её просмотр можно приобрести.
Александр Емельяненко проведёт первый поединок с ноября минувшего года. Тогда на турнире в Москве он провёл бой по правилам профессионального бокса и нокаутировал в первом раунде известного стронгмена Михаила Кокляева. Что касается Исмаилова, то Магомед последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил решением судей Артёма Фролова.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира АСА 107.
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