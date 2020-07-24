Боец Слипенко сделал предложение девушке после тяжёлой победы на турнире АСА 107

В Сочи проходит турнир по смешанным единоборствам АСА 107. Его предварительный кард закрывала встреча Виталия Слипенко с Черси Дудаевым. Первая пятиминутка прошла в относительно равной борьбе, а во второй Дудаев уже доминировал. В заключительном раунде Слипенко сумел прибавить и переломил ход встречи. В итоге судьи отдали ему победу единогласным решением.

После завершения схватки Слипенко пригласил в клетку свою девушку и, признавшись ей в любви, сделал предложение руки и сердца. Та, естественно, не отказала возлюбленному, и пара трогательно обнялась.

Соответствующее видео доступно на официальном канале АСА в «Инстаграме».

Напомним, главным событием шоу станет схватка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира.