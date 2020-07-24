А. Емельяненко — Исмаилов: прямая трансляция, бой начался

В эти минуты в Сочи проходит турнир по смешанным единоборствам АСА 107. В его главном событии встречаются Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Встреча проходит в тяжёлом весе и начинается в ближайшие минуты.

Напомним, Александр Емельяненко проведёт первый поединок с ноября 2019 года. Минувшей осенью он провёл бой по правилам профессионального бокса и на турнире в Москве в первом раунде остановил известного стронгмена Михаила Кокляева. Что касается Исмаилова, то он последний раз бился в сентябре минувшего года. Тогда он решением судей справился с Артёмом Фроловым.

Право на просмотр прямой трансляции можно приобрести на официальном сайте промоушена АСА.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира АСА 107.