А. Емельяненко — Исмаилов: прямая трансляция, бой начался
В эти минуты в Сочи проходит турнир по смешанным единоборствам АСА 107. В его главном событии встречаются Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Встреча проходит в тяжёлом весе и начинается в ближайшие минуты.
Напомним, Александр Емельяненко проведёт первый поединок с ноября 2019 года. Минувшей осенью он провёл бой по правилам профессионального бокса и на турнире в Москве в первом раунде остановил известного стронгмена Михаила Кокляева. Что касается Исмаилова, то он последний раз бился в сентябре минувшего года. Тогда он решением судей справился с Артёмом Фроловым.
Право на просмотр прямой трансляции можно приобрести на официальном сайте промоушена АСА.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира АСА 107.
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