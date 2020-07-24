Исмаилов нокаутировал А. Емельяненко в главном бою турнира АСА 107

В Сочи завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 107. В его главном событии встретились Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Схватка прошла в тяжёлом весе.
Исмаилов уверенно начал поединок и уже в партере обрушил на противника град ударов. Пятиминутка полностью осталась за Магомедом. Во втором отрезке Исмаилов продолжал доминировать и нанёс сопернику серьёзный ущерб, тем не менее Емельяненко сумел выстоять до гонга. В третьей пятиминутке сценарий встречи не менялся: Александр истекал кровью и продолжал пропускать множество ударов. В итоге в дело вмешался рефери и зафиксировал досрочную победу Исмаилова.
Напомним, для Емельяненко это был первый бой в 2020 году. Последний раз он выступал в ноябре 2019 года. Тогда Александр провёл поединок по правилам профессионального бокса и в первом раунде нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
Исмаилов также выступил впервые в 2020 году. До этого он появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Артёма Фролова.
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