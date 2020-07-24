Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кокорин — о бое А. Емельяненко — Исмаилов: ожидал большего от земляка

Кокорин — о бое А. Емельяненко — Исмаилов: ожидал большего от земляка
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин поделился впечатлениями от встречи главного турнира по смешанным единоборствам АСА 107, в котором Александр Емельяненко досрочно проиграл Магомеду Исмаилову.

«Ожидал большего от земляка», — приводит слова Кокорина Sport24.

Емельяненко и Кокорин являются уроженцами Белгородской области.

Напомним, Емельяненко проиграл Исмаилову в третьем раунде. Встречу остановил рефери. Это поражение стало первым для Александра с 2014 года, когда он на турнире Coliseum FC — New History 2 в Санкт-Петербурге досрочно проиграл Дмитрию Сосновскому. Магомед Исмаилов не проигрывает с 2014 года. В последних одиннадцати встречах он одержал десять побед, ещё один бой завершился ничьей.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира АСА 107.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020