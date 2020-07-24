Кокорин — о бое А. Емельяненко — Исмаилов: ожидал большего от земляка

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин поделился впечатлениями от встречи главного турнира по смешанным единоборствам АСА 107, в котором Александр Емельяненко досрочно проиграл Магомеду Исмаилову.
«Ожидал большего от земляка», — приводит слова Кокорина Sport24.
Емельяненко и Кокорин являются уроженцами Белгородской области.
Напомним, Емельяненко проиграл Исмаилову в третьем раунде. Встречу остановил рефери. Это поражение стало первым для Александра с 2014 года, когда он на турнире Coliseum FC — New History 2 в Санкт-Петербурге досрочно проиграл Дмитрию Сосновскому. Магомед Исмаилов не проигрывает с 2014 года. В последних одиннадцати встречах он одержал десять побед, ещё один бой завершился ничьей.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира АСА 107.
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