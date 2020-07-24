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Видео боя Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов. Лучшие моменты

Видео боя Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов. Лучшие моменты
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Сегодня, 24 июля, в Сочи состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 107. В его главном бою встретились Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Схватка прошла в тяжёлом весе.

Исмаилов доминировал на протяжении всей дуэли, и в третьей пятиминутке в дело вынужден был вмешаться рефери, который остановил одностороннее избиение и зафиксировал досрочную победу Магомеда.

Фрагменты встречи доступны на «Чемпионате».

Это поражение стало первым для Александра с 2014 года, когда он на турнире Coliseum FC — New History 2 в Санкт-Петербурге досрочно проиграл Дмитрию Сосновскому. Магомед Исмаилов не проигрывает с 2014 года. В последних одиннадцати встречах он одержал десять побед, ещё один бой завершился ничьей.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира АСА 107.

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