Гаджиев прокомментировал поражение А. Емельяненко в бою с Исмаиловым

Известный промоутер Камил Гаджиев поделился впечатлениями от поединка турнира АСА 107, в котором Александр Емельяненко досрочно проиграл Магомеду Исмаилову.

«Бой в исполнении Маги был отличным, а Саша вообще ничего не показал. Такое ощущение, что у Емельяненко не было плана, как выбираться из такой ситуации. Было очевидно, что Магомед построит свою тактику подобным образом. Он же не показал ничего нового. Точно так же работал быстро руками, как в бою с Василевским и Фроловым. Непонятно, какие контраргументы Саша хотел представить, к чему он готовился. Он просто не успевал за Магой.



Я вчера предполагал, что шансы будут 50 на 50, хотя раньше был уверен в победе Саши. Но я посмотрел подготовку, и тогда всё стало ясно. Саша большую часть времени проводил с грушей и железом. Думаю, у него было мало спарринговой работы. У меня сложилось такое впечатление по его социальным сетям, хотя я могу и ошибаться», — приводит слова Гаджиева Sport24.