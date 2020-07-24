Шлеменко — о поражении А. Емельяненко: всё было предсказуемо

Боец смешанных единоборств, экс-чемпион лиги Bellator Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире ACA 107. По его словам, победа Исмаилова была предсказуемой.

«Поздравления для Магомеда Исмаилова. Что думаете о бое? Это стоило того, чтобы посмотреть. Всё было предсказуемо», — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Емельяненко проиграл Исмаилову в третьем раунде. Встречу остановил рефери. Это поражение стало первым для Александра с 2014 года, когда он на турнире Coliseum FC — New History 2 в Санкт-Петербурге досрочно проиграл Дмитрию Сосновскому. Магомед Исмаилов не проигрывает с 2014 года. В последних одиннадцати встречах он одержал десять побед, ещё один бой завершился ничьей.



«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира АСА 107.