Кокляев: у меня с А. Емельяненко свои счёты, ему всё бумерангом вернулось

Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился впечатлениями от досрочного поражения Александра Емельяненко в противостоянии с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.
«Поздравляю Магомеда с этой победой! Я не ставил ни на кого ставок. У меня с Емельяненко, конечно, свои счёты. Я слышал слова Исмаилова после боя. Не то чтобы мне приятно — на Сашу я не держал зла, но понимая мою трагедию, он смог вот так сострить.
Это всё вернулось Саше. Я ненавистью Емельяненко не ответил, он ведь меня уронил тогда и просто плюнул сверху этими словами. Да, ты выиграл, но уйди ты джентльменом! Вот оно бумерангом всё и вернулось. Но спорт есть спорт, и, как сказал Исмаилов, «каждый может пролететь над гнездом кукушки», — приводит слова Кокляева Sport24.
Напомним, в ноябре минувшего года Кокляев дебютировал в качестве профессионального боксёра и досрочно проиграл Александру Емельяненко. После той победы Александр сказал, что Кокляев «пролетел над гнездом кукушки».
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