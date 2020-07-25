А. Емельяненко после боя с Исмаиловым попал в больницу

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко после поражения техническим нокаутом от Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107 отправился в больницу, сообщает Sports.ru.

Напомним, Емельяненко проиграл Исмаилову в третьем раунде. Встречу остановил рефери. К моменту остановки лицо Емельяненко заливала кровь. В ходе боя Александр получил несколько рассечений.

Это поражение стало первым для Александра с 2014 года, когда он на турнире Coliseum FC — New History 2 в Санкт-Петербурге досрочно проиграл Дмитрию Сосновскому. Магомед Исмаилов не проигрывает с 2014 года. В последних одиннадцати встречах он одержал десять побед, ещё один бой завершился ничьей.



«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира АСА 107.