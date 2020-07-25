Исмаилов сломал нос А. Емельяненко в бою на турнире АСА 107

Сегодня, 24 июля, в Сочи состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 107. В его главном бою встретились Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Схватка прошла в тяжёлом весе.

Досрочную победу в бою одержал Магомед Исмаилов. Магомед доминировал на протяжении всей дуэли, и в третьей пятиминутке в дело вынужден был вмешаться рефери, который остановил одностороннее избиение и зафиксировал досрочную победу Исмаилова. После поединка Александр Емельяненко был госпитализирован. У 38-летнего россиянина диагностировали перелом носа.

Напомним, для Емельяненко это был первый бой в 2020 году. Последний раз он выступал в ноябре 2019 года. Тогда Александр провёл поединок по правилам профессионального бокса и в первом раунде нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.

Исмаилов также выступил впервые в 2020 году. До этого он появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Артёма Фролова.