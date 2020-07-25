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Полный кард турнира UFC on ESPN 14: Уиттакер — Тилл и другие бои

Полный кард турнира UFC on ESPN 14: Уиттакер — Тилл и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0

25 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC Fight Island 3. В главном событии встретятся бойцы средней весовой категории Роберт Уиттакер и Даррен Тилл.

В соглавном бою встретятся Маурисио Руа и Антониу Рожериу Ногейра.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC on ESPN 14

Основной кард

Роберт Уиттакер (№ 1) — Даррен Тилл (№ 5) — средний вес
Маурисио Руа (№ 15) — Антониу Рожериу Ногейра — полутяжёлый вес
Фабрисиу Вердум (№ 14) — Александер Густафссон (№ 7) — тяжёлый вес
Карла Эспарза (№ 7) — Марина Родригес (№ 9) — женский минимальный вес
Пол Крэйг — Гаджимурад Антигулов — полутяжёлый вес
Алекс Оливейра — Петер Соботта — полусредний вес
Хамзат Чимаев — Риз Макки — полусредний вес.

Предварительный кард

Франциско Триналдо — Джай Херберт — лёгкий вес
Николас Далби — Джесси Ронсон — полусредний вес
Том Аспиналь — Джек Коллье — тяжёлый вес
Мовсар Евлоев — Майк Гранди — полулёгкий вес
Таннер Босер — Рафаэль Пессоа — тяжёлый вес
Бет Корреа (№ 13) — Пенни Кьянзад — женский легчайший вес
Рамазан Эмеев — Никлас Штольце — полусредний вес
Натаниэль Вуд — Джон Кастанеда — легчайший вес.

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