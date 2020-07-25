Полный кард турнира UFC on ESPN 14: Уиттакер — Тилл и другие бои

25 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC Fight Island 3. В главном событии встретятся бойцы средней весовой категории Роберт Уиттакер и Даррен Тилл.



В соглавном бою встретятся Маурисио Руа и Антониу Рожериу Ногейра.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC on ESPN 14



Основной кард



Роберт Уиттакер (№ 1) — Даррен Тилл (№ 5) — средний вес

Маурисио Руа (№ 15) — Антониу Рожериу Ногейра — полутяжёлый вес

Фабрисиу Вердум (№ 14) — Александер Густафссон (№ 7) — тяжёлый вес

Карла Эспарза (№ 7) — Марина Родригес (№ 9) — женский минимальный вес

Пол Крэйг — Гаджимурад Антигулов — полутяжёлый вес

Алекс Оливейра — Петер Соботта — полусредний вес

Хамзат Чимаев — Риз Макки — полусредний вес.



Предварительный кард



Франциско Триналдо — Джай Херберт — лёгкий вес

Николас Далби — Джесси Ронсон — полусредний вес

Том Аспиналь — Джек Коллье — тяжёлый вес

Мовсар Евлоев — Майк Гранди — полулёгкий вес

Таннер Босер — Рафаэль Пессоа — тяжёлый вес

Бет Корреа (№ 13) — Пенни Кьянзад — женский легчайший вес

Рамазан Эмеев — Никлас Штольце — полусредний вес

Натаниэль Вуд — Джон Кастанеда — легчайший вес.