А. Емельяненко — о поражении от Исмаилова: всё проходит, и это пройдёт

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова в главном бою турнира АСА 107.
«Всё проходит, и это пройдёт», — приводит слова Александра Емельяненко ТАСС.
Досрочную победу в бою одержал Магомед Исмаилов. Он доминировал на протяжении всего поединка, и в третьей пятиминутке в дело вынужден был вмешаться рефери, который остановил одностороннее избиение и зафиксировал досрочную победу Исмаилова. После поединка Александр Емельяненко был госпитализирован. У 38-летнего россиянина диагностировали перелом носа.
Напомним, для Емельяненко это был первый бой в 2020 году. Последний раз он выступал в ноябре 2019 года. Тогда Александр провёл поединок по правилам профессионального бокса и в первом раунде нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
Исмаилов также выступил впервые в 2020 году. До этого он появлялся в клетке в сентябре 2019 года и победил Артёма Фролова.
- 25 июля 2020
-
10:22
-
09:51
-
09:30
-
02:19
-
01:08
-
00:58
-
00:49
-
00:21
-
00:09
- 24 июля 2020
-
23:37
-
23:33
-
23:22
-
23:17
-
23:08
-
23:02
-
22:49
-
22:25
-
22:15
-
21:53
-
21:38
-
20:29
-
20:18
-
19:23
-
18:21
-
17:13
-
16:52
-
16:01
-
15:31
-
15:06
-
14:00
-
13:03
-
12:02
-
11:01
-
10:00
-
09:31