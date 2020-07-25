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А. Емельяненко — о поражении от Исмаилова: всё проходит, и это пройдёт

А. Емельяненко — о поражении от Исмаилова: всё проходит, и это пройдёт
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова в главном бою турнира АСА 107.

«Всё проходит, и это пройдёт», — приводит слова Александра Емельяненко ТАСС.

Досрочную победу в бою одержал Магомед Исмаилов. Он доминировал на протяжении всего поединка, и в третьей пятиминутке в дело вынужден был вмешаться рефери, который остановил одностороннее избиение и зафиксировал досрочную победу Исмаилова. После поединка Александр Емельяненко был госпитализирован. У 38-летнего россиянина диагностировали перелом носа.

Напомним, для Емельяненко это был первый бой в 2020 году. Последний раз он выступал в ноябре 2019 года. Тогда Александр провёл поединок по правилам профессионального бокса и в первом раунде нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.

Исмаилов также выступил впервые в 2020 году. До этого он появлялся в клетке в сентябре 2019 года и победил Артёма Фролова.

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