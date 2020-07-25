«Это же машина какая-то большая». Исмаилов — об Александре Емельяненко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал победу над Александром Емельяненко в главном событии турнира АСА 107.



«Вы даже не понимаете, что для меня значит эта победа. Когда смотрел его противостояния, думал, ах, как с ним можно выходить драться. Это же машина какая-то большая. Но сегодня вышел и победил. У меня много положительных эмоций и мало слов. Это не присуще мне, по сути, я должен был сейчас раскидать, но как-то не раскидывается. Когда пропускаешь от Саши два-три удара, из головы мысли чуть-чуть вылетают.



В первом раунде видел, как он поплыл. В концовке я три удара точных ему нанёс, думал, всё. Но рефери сказал, что гонг был. Ну был, так был. Если бы победил в первом раунде, сказали бы, что повезло. Говорили бы, что он не дышит, он умирает. Показалось кому-то, что я не дышу в третьем раунде? Да, Саша три раза попал. Когда он говорил, что у меня голова большая, он не понимал, что она ещё и крепкая, хвала Всевышнему. Пропустил три удара. Но продолжал работать», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Емельяненко и Исмаилова.