Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Это же машина какая-то большая». Исмаилов — об Александре Емельяненко

«Это же машина какая-то большая». Исмаилов — об Александре Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал победу над Александром Емельяненко в главном событии турнира АСА 107.

«Вы даже не понимаете, что для меня значит эта победа. Когда смотрел его противостояния, думал, ах, как с ним можно выходить драться. Это же машина какая-то большая. Но сегодня вышел и победил. У меня много положительных эмоций и мало слов. Это не присуще мне, по сути, я должен был сейчас раскидать, но как-то не раскидывается. Когда пропускаешь от Саши два-три удара, из головы мысли чуть-чуть вылетают.

В первом раунде видел, как он поплыл. В концовке я три удара точных ему нанёс, думал, всё. Но рефери сказал, что гонг был. Ну был, так был. Если бы победил в первом раунде, сказали бы, что повезло. Говорили бы, что он не дышит, он умирает. Показалось кому-то, что я не дышу в третьем раунде? Да, Саша три раза попал. Когда он говорил, что у меня голова большая, он не понимал, что она ещё и крепкая, хвала Всевышнему. Пропустил три удара. Но продолжал работать», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Емельяненко и Исмаилова.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020