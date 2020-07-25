Магомед Исмаилов: больше не хочу драться в тяжах

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что готов дать реванш Александру Емельяненко, однако попросит за это большой гонорар.
«Ох, я никогда раньше не ронял 117-килограмовых людей. Это в первый раз. И больше не хочу драться в тяжах, вернусь в свою привычную весовую категорию – 84 килограмма. Правда, Саша после спросил: «Может быть, реваншнём?». Ответил ему, что да, если он этого пожелает. Но это будет стоить очень дорого. Я полгода провёл в очень тяжёлом и строгом режиме. И не имеет значения, выиграл я сегодня или проиграл, супруга наверняка сейчас плачет. Надо её успокаивать. Хочу увидеть родителей, родных», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Досрочную победу в бою одержал Магомед Исмаилов. Он доминировал на протяжении всего поединка, и в третьей пятиминутке в дело вынужден был вмешаться рефери, который остановил одностороннее избиение и зафиксировал досрочную победу Исмаилова. После поединка Александр Емельяненко был госпитализирован. У 38-летнего россиянина диагностировали перелом носа.
Напомним, для Емельяненко это был первый бой в 2020 году. Последний раз он выступал в ноябре 2019 года. Тогда Александр провёл поединок по правилам профессионального бокса и в первом раунде нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
Исмаилов также выступил впервые в 2020 году. До этого он появлялся в клетке в сентябре 2019 года и победил Артёма Фролова.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Емельяненко и Исмаилова.
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