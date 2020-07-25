Рефери объяснил, почему остановил бой Емельяненко и Исмаилова

Российский рефери Виктор Корнеев объяснил причину остановки боя Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко.



«Бывают ситуации, когда боец получает травму, но выходит из неудобной позиции и впоследствии может получить паузу, как-то восстановить силы. А здесь был град ударов, который не прекращался на протяжении трех раундов, и любой следующий удар мог оторвать кусок кожи, а я не мог этого допустить.



Могу сказать, что такие травмы, какая была в этот раз, случаются редко. Там рассечение шло по длине брови — от середины переносицы до виска. То есть бровь повисла, буквально упала на глаз. И представьте, что очередной удар совсем оторвал бы эту часть… Даже не смогу представить, какая операция была бы по сшиванию. Сейчас просто сошьют верх и низ, а вот если бы Магомед продолжил бить, то было бы плохо



Нокдауна не было. А техническим нокаутом называется поражение ввиду травмы. Здесь травма Александра была достаточно тяжелой», — приводит слова Виктора Корнееа «Матч ТВ».