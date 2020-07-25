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Туменов: А. Емельяненко уже давно не развивается

Туменов: А. Емельяненко уже давно не развивается
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Альберт Туменов поделился впечатлениями от главного поединка турнира АСА 107, в котором Александр Емельяненко досрочно проиграл Магомеду Исмаилову.

«Был уверен, что Мага выиграет бой. Александр — отличный и опытный спортсмен, но он уже давно не развивается. Поздравляю Магомеда — грамотно подрался, не дал Емельяненко ничего сделать.

Все знают, что Александр особо не борется. Ему 38 лет, он знает свои сильные и слабые стороны. Может, Емельяненко думал, что за счёт веса сможет выиграть у Магомеда. Александру надо драться со спортсменами своего возраста. Ему не стоит завершать карьеру, все любят смотреть на Емельяненко", — сказал спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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