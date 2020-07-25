Финкельштейн: вряд ли А. Емельяненко будет «закатывать» карьеру

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова в главном поединке турнира АСА 107, отметив, что неудача вовсе не ставит крест на карьере бойца.

«Саша, как и всегда, недооценил соперника. Молодец, Исмаилов, смог навязать свою тактику. Емельяненко же был не готов. Имея преимущество в весе, ни разу не смог перевернуть Исмаилова. Видимо, Саша думал: «Этот парень намного меньше, и так справлюсь». Исмаилов же реально подготовился, не дал шанса Емельяненко.

Зная, на что способен Саша, думал, он выиграет. Закат карьеры Емельяненко? Вряд ли он её будет «закатывать». Если не будет заниматься ерундой, не будет постоянных срывов, он ещё сможет поработать", — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.