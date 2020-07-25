Емельяненко: стрёмная победа Исмаилова, я себе это поражение считать не буду

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107.



«Самочувствие отличное. Доволен, что удалось увидеть моменты, которые нужно проработать. Ничего катастрофического и нового Исмаилов не преподнёс. Весь его план на бой я предвидел, просто впопыхах рвался закончить турнир досрочно. Ни в одном из раундов не чувствовал никакой опасности от него. Всё, что он смог сделать, он сделал. В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Стрёмная победа Исмаилова. Пусть засчитает её себе, а я себе это поражение считать не буду.



Все хотели видеть красочный и зрелищный бой, а Исмаилов испугался драться. Он создавал видимость поединка. Хочу обратить внимание судей на подобные мероприятия. Если человек переводит бой в партер, чтобы создавать видимость работы, надо поднимать спортсменов в стойку. А активные действия заключаются не в одиночных ударах и создании видимости, что идёт атака, а в связке, которая к чему-то приводит. Любой боец начинает бить, чтобы он остался в стойке, а другой оказался в партере. А дальше – добивание. А Исмаилов – по одному удару: тук-тук-тук. Это не интересно нигде, кроме Дагестана», — приводит слова Александра Емельяненко Vseprosport.