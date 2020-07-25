А. Емельяненко: реванша с Исмаиловым ждать, только не сразу, а через несколько боёв

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о возможности реванша с Магомедом Исмаиловым.
«От раунда к раунду я видел, как он сдыхал. Есть отношение бойца, что нельзя создавать имитацию боя. Должны быть какие-то связки. Как в анекдоте, когда в больнице судья говорит бойцу: «Я вас сейчас в стойку подниму». Надо было раньше! А Исмаилов там ничего не создавал.
Никто не сдался, а бой остановили из-за какой-то глупости — рассечения. Я был готов продолжать поединок. Встал и даже дышал, будто пробежал всего 300 метров. А передо мной дальше марафон ещё открывался.
Да, реванша ждать, только не сразу, а через несколько боёв. Знаю, что делать с ним дальше. Рвать его буду. Но всё-таки в смешанных единоборствах эту возню надо искоренять. Это не то, что нравится людям. Я придумал такую версию: первый раунд – бокс, второй – борьба, третий – ММА. И ограничение на борьбу. Либо нужно делать раунды без временных ограничений, чтобы люди видели, как они «умирают», — приводит слова Александра Емельяненко Всепроспорт.
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