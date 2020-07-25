Тактаров: у А. Емельяненко настолько грязный рот, что мироздание бьёт его по заднице

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров раскритиковал Александра Емельяненко и объяснил, какие у него претензии к Магомеду Исмаилову.

«Главное достоинство Маги, что он провинился меньше, чем его оппонент. У его оппонента рот настолько грязный, что мироздание не хочет иметь таких существ. Просто оно их по заднице бьёт каждый раз. То туда посадит, то это, то это. Типа, показывает, чтобы человек за ум взялся, подумал о своём поведении. С Магой… По большому счёту, вся его вина в том, чтобы прислать какое-то дерьмо на 23 Февраля. Просто он не в курсе, что для русских ребят в этот день святой праздник, все служили в армии.

Понимаю позицию Исмаилова, понимаю, почему у него нет такого отношения к этим праздникам. Есть некоторые исторические факторы. Но это было 200 лет назад. Ребята, забудьте это", — сказал Тактаров на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 24 июля, Магомед Исмаилов одержал досрочную победу над Александром Емельяненко.