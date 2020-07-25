Брат Исмаилова: Магомед не устал, мог бы провести с Емельяненко ещё два раунда

Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, поделился впечатлениями от успеха родственника в бою с Александром Емельяненко на турнире ACA 107 и отметил, что Магомеда хватило бы ещё на два раунда поединка.

«Александр сказал, что это только видимость поединка? Да нет, какая видимость поединка? Вот эта вся видимость на его здоровье сказалась.



Он сказал, что Магомед испугался? Тогда я хотел бы всех бояться. Все бояться не разносить вот так. Это значит, что он приехал на бой, и боясь разносил сопернику голову. Наш Магомед боясь выносит голову оппонентам — это хороший страх, который мотивирует на победу. Только ненормальный человек может не бояться и не испытывать страха. Есть два уровня страха: труса, который не может его перебороть, а есть героя, перебарывающего страх.



Магомед устал? Нет, не устал и мог еще два раунда провести. Александра мы уважаем как бойца, но если бы Магомед устал, он встал бы и смог бы что-то сделать.



Емельяненко подарил популярность Магомеду? Может, и да, тут не спорю. Хотя Магомед не менее популярный, чем он, так как у них почти одинаковое количество подписчиков в „Инстаграме“. Да, у Магомеда повысилась узнаваемость, потому что он победил человека, который на 24 килограмма тяжелее», — приводит слова Рамазана Исмаилова Sport24.