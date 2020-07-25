А. Емельяненко с трудом перемещается в аэропорту Сочи. Видео
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в объектив камеры в аэропорту города Сочи. Судя по всему, спортсмен уже сегодня, 25 июля, покидал город. При этом стоит отметить, что Александр передвигался с трудом и находился под надзором нескольких человек.
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, вчера, 24 июля, Александр Емельяненко выступил в главном событии турнира АСА 107 и встретился с Магомедом Исмаиловым. Магомед доминировал на протяжении всего боя, и в третьем раунде рефери зафиксировал поражение Емельяненко техническим нокаутом. На лице Александра были рассечения. Кроме того, уже после поединка выяснилось, что в бою он получил перелом носа.
Александр Емельяненко проиграл впервые с 2014 года.
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