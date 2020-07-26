Дж. Джойс одержал досрочную победу на турнире в Лондоне

В Лондоне (Великобритания) завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступил призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, 34-летний британец Джозеф Джойс (11-0, 10 КО). Его соперником стал немецкий боксёр Михаэль Валлиш (20-4, 13 КО).
Джойс с первых минут встречи начал активно работать и прессинговал соперника, выбрасывая большое количество ударов. Сначала Валлиш смотрелся неплохо и старался отвечать фавориту противостояния, но уже во второй трёхминутке стал пропускать слишком много и оказался в нокдауне. В третьем отрезке Джойс развил успех и отправил противника в нокдаун ещё дважды. После этого рефери остановил схватку и зафиксировал досрочную победу Джойса.
Напомним, Джозеф считается одним из самых многообещающих британских боксёров. Это был его первый поединок в 2020 году. До этого он появлялся на ринге в июле 2019 года и победил по очкам экс-претендента на титул чемпиона мира Брайанта Дженнингса.
- 26 июля 2020
-
01:11
-
00:58
-
00:31
- 25 июля 2020
-
23:12
-
22:28
-
21:16
-
20:22
-
19:44
-
18:22
-
17:59
-
17:12
-
15:52
-
14:34
-
13:08
-
12:45
-
12:30
-
12:12
-
11:33
-
10:56
-
10:50
-
10:35
-
10:22
-
09:51
-
09:30
-
02:19
-
01:08
-
00:58
-
00:49
-
00:21
-
00:09
- 24 июля 2020
-
23:37
-
23:33
-
23:22
-
23:17
-
23:08