Евлоев победил Гранди единогласным решением судей на турнире UFC Fight Island 3
На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 3. Одним из боёв предварительного карда стало противостояние 26-летнего россиянина Мовсара Евлоева и 33-летнего британца Майка Гранди.
Бой продлился все три раунда. Единогласным решением судей победа была отдана Мовсару Евлоеву – 29:28, 30:27, 30:27. По статистике россиянин полностью превзошёл своего оппонента – 50 на 9 по значимым ударам и 60 на 11 по общему количеству ударов.
Для россиянина эта победа стала 13-й в карьере ММА и 3-й под эгидой UFC. На его счету нет ни одного поражения в статистике профессиональных боёв.
Ранее в предварительном карде победу одержал ещё один россиянин – Рамазан Емеев, одолев 27-летнего немца Николаса Штольце.
UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 14), Абу-Даби, ОАЭ
Мовсар Евлоев (W) - Майк Гранди
26 июля 2020, воскресенье. 01:40 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
PTS
Майк Гранди
Эмеев одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби
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