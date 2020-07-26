Евлоев победил Гранди единогласным решением судей на турнире UFC Fight Island 3

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 3. Одним из боёв предварительного карда стало противостояние 26-летнего россиянина Мовсара Евлоева и 33-летнего британца Майка Гранди.

Бой продлился все три раунда. Единогласным решением судей победа была отдана Мовсару Евлоеву – 29:28, 30:27, 30:27. По статистике россиянин полностью превзошёл своего оппонента – 50 на 9 по значимым ударам и 60 на 11 по общему количеству ударов.



Для россиянина эта победа стала 13-й в карьере ММА и 3-й под эгидой UFC. На его счету нет ни одного поражения в статистике профессиональных боёв.



Ранее в предварительном карде победу одержал ещё один россиянин – Рамазан Емеев, одолев 27-летнего немца Николаса Штольце.