Антигулов уступил Крэйгу на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби
В эти минуты на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 3. В его главном карде, в полутяжёлом весе, встретились 31-летний россиянин Гаджимурад Антигулов и 32-летний шотландец Пол Крэйг.
Бой был завершён на 3-й минуте первого раунда победой техническим нокаутом Пола Крэйга. Таким образом, россянин потерпел третье поражение кряду в UFC. Всего за карьеру в MMA он одержал 20 побед и проиграл 6 боёв.
Ранее в первом бою главного карда победу техническим нокаутом одержал уроженец Чечни Хамзат Чимаев, а в предварительном карде выиграли ещё два россиянина – Рамазан Емеев одолел немца Николаса Штольце, а Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди.
UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 14), Абу-Даби, ОАЭ
Пол Крэйг (W) - Гаджимурад Антигулов
26 июля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Пол Крэйг
Окончено
TKO
Гаджимурад Антигулов
Хамзат Чимаев одержал вторую победу за 10 дней в двух разных весовых категориях UFC
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