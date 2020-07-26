Антигулов уступил Крэйгу на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби

В эти минуты на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 3. В его главном карде, в полутяжёлом весе, встретились 31-летний россиянин Гаджимурад Антигулов и 32-летний шотландец Пол Крэйг.

Бой был завершён на 3-й минуте первого раунда победой техническим нокаутом Пола Крэйга. Таким образом, россянин потерпел третье поражение кряду в UFC. Всего за карьеру в MMA он одержал 20 побед и проиграл 6 боёв.

Ранее в первом бою главного карда победу техническим нокаутом одержал уроженец Чечни Хамзат Чимаев, а в предварительном карде выиграли ещё два россиянина – Рамазан Емеев одолел немца Николаса Штольце, а Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди.