Вердум одержал победу техническим нокаутом над Густафссоном на UFC Fight Island 3

На турнире UFC Fight Island 3 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся бой в тяжёлом весе между 42-летним бразильским бывшим чемпионом организации Фабрисиу Вердумом и 33-летним экс-претендентом на титул Александром Густафссоном из Швеции.

Бой был завершён победой Вердума техническим нокаутом спустя 2 минуты и 30 секунд от начала поединка, благодаря удачно проведённому болевому приёму на руку представителя Швеции.

Таким образом, бразильцу удалось оправиться после последнего поражения от россиянина Алексея Олейника раздельным решением судей на турнире UFC 249, состоявшемся 9 мая. Всего на его счету теперь 24 победы в карьере ММА при 9 поражениях.

Ранее в главном карде россиянин Гаджимурад Антигулов уступил шотландцу Полу Крэйгу, а уроженец Чечни Хамзат Чимаев одержал победу техническим нокаутом над Рисом Макки. В предварительном карде выиграли ещё два россиянина – Рамазан Эмеев одолел немца Николаса Штольце, а Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди.