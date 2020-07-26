Хеа раздельным решением судей победил Ногейру на UFC Fight Island 3

38-летний Маурисиу Руа (26-11-1) раздельным решением судей одержал победу над 44-летним Антониу Рожериу Ногейрой (23-9) на турнире UFC Fight Island 3, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).



Ранее в главном карде россиянин Гаджимурад Антигулов уступил шотландцу Полу Крэйгу, уроженец Чечни Хамзат Чимаев одержал победу техническим нокаутом над Рисом Макки, а бразилец Фабрисиу Вердум также техническим нокаутом победил шведа Александра Густаффсона. В предварительном карде выиграли ещё два россиянина – Рамазан Эмеев одолел немца Николаса Штольце, а Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди.



На очереди последний бой вечера, в котором сойдутся австралиец Роберт Уиттакер и англичанин Даррен Тилл.

Вердум одержал победу техническим нокаутом над Густафссоном на UFC Fight Island 3