Уиттакер единогласным решением судей победил Тилла на UFC Fight Island 3

Бывший чемпион среднего веса австралиец Роберт Уиттакер (20-5) единогласным решением судей одержал победу над англичанином Дарреном Тиллом на турнире UFC Fight Island 3, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Уиттакер работал вторым номером, но у Тилла было гораздо меньше удачных моментов.
Благодаря победе Роберт стал претендентом на титул в среднем весе и встретится с победителем боя между Адесаньей и Пауло Костой.
Ранее в главном карде россиянин Гаджимурад Антигулов уступил шотландцу Полу Крэйгу, уроженец Чечни Хамзат Чимаев одержал победу техническим нокаутом над Рисом Макки, бразилец Фабрисиу Вердум также техническим нокаутом победил шведа Александра Густаффсона, а Маурисиу Руа раздельным решением судей одолел Антониу Рожериу Ногейру. В предварительном карде выиграли ещё два россиянина – Рамазан Эмеев одолел немца Николаса Штольце, а Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди.
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