Евлоев: захват Гранди был очень жёсткий, но я был готов умереть, но не сдаться

Боец UFC Мовсар Евлоев поделился впечатлениями от победы над Майком Гранди на турнире UFC Fight Island 3, отметив, что в первом раунде британец провёл очень жёсткую попытку удушающего приёма.

«В первом раунде, когда он меня взял на удушающий приём, это было очень жёстко. Но, когда выходил на бой, я сказал, что или победа, или смерть. Был готов умереть в этом бою, но не сдаться», — рассказал Евлоев на пресс-конференции после боя.

Напомним, Мовсар Евлоев одержал победу над соперником из Великобритании единогласным решением судей. Это был его третий поединок в UFC в карьере, и во всех трёх он победил. В смешанных единоборствах на счету Мовсара тринадцать поединков, и все завершились для него успешно.