Евлоев: захват Гранди был очень жёсткий, но я был готов умереть, но не сдаться
Боец UFC Мовсар Евлоев поделился впечатлениями от победы над Майком Гранди на турнире UFC Fight Island 3, отметив, что в первом раунде британец провёл очень жёсткую попытку удушающего приёма.
«В первом раунде, когда он меня взял на удушающий приём, это было очень жёстко. Но, когда выходил на бой, я сказал, что или победа, или смерть. Был готов умереть в этом бою, но не сдаться», — рассказал Евлоев на пресс-конференции после боя.
Напомним, Мовсар Евлоев одержал победу над соперником из Великобритании единогласным решением судей. Это был его третий поединок в UFC в карьере, и во всех трёх он победил. В смешанных единоборствах на счету Мовсара тринадцать поединков, и все завершились для него успешно.
- 26 июля 2020
-
10:16
-
09:36
-
09:30
-
09:13
-
06:39
-
05:54
-
05:12
-
04:16
-
03:55
-
03:39
-
02:10
-
01:11
-
00:58
-
00:31
- 25 июля 2020
-
23:12
-
22:28
-
21:16
-
20:22
-
19:44
-
18:22
-
17:59
-
17:12
-
15:52
-
14:34
-
13:08
-
12:45
-
12:30
-
12:12
-
11:33
-
10:56
-
10:50
-
10:35
-
10:22
-
09:51
-
09:30
Партнерский контент