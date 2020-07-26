Коди Гарбрандт: Чимаев — зверь

Бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт поделился впечатлениями от поединка Хамзата Чимаева, в котором швед чеченского происхождения одержал досрочную победу над Ризом Макки на турнире UFC Fight Island 3.

«Чимаев — зверь. С восторгом слежу за его карьерой», — написал американец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Хамзат дебютировал в лучшей лиге мира 16 июля, досрочно победив Джона Филиппса. Всего через десять дней он вышел на второй поединок в карьере в UFC и в первом же раунде техническим нокаутом победил Риза Макки. Обе победы были удостоены звания «Выступление вечера», в результате чего Хамзат получал бонусы по $ 50 тыс.

После поединка Чимаев заявил, что готов провести ещё одну схватку «через час».