Коди Гарбрандт: Чимаев — зверь
Бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт поделился впечатлениями от поединка Хамзата Чимаева, в котором швед чеченского происхождения одержал досрочную победу над Ризом Макки на турнире UFC Fight Island 3.
«Чимаев — зверь. С восторгом слежу за его карьерой», — написал американец на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Хамзат дебютировал в лучшей лиге мира 16 июля, досрочно победив Джона Филиппса. Всего через десять дней он вышел на второй поединок в карьере в UFC и в первом же раунде техническим нокаутом победил Риза Макки. Обе победы были удостоены звания «Выступление вечера», в результате чего Хамзат получал бонусы по $ 50 тыс.
После поединка Чимаев заявил, что готов провести ещё одну схватку «через час».
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