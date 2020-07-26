Хамзат Чимаев за два поединка в UFC нанёс 192 удара и пропустил только 2
В ночь на 26 июля по московскому времени на турнире UFC Fight Island 3 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) выступил Хамзат Чимаев. Швед чеченского происхождения уже в первом раунде остановил новобранца лиги Риза Макки. При этом он донёс до цели 68 ударов и не пропустил ни одного.
Напомним, Чимаев дебютировал в UFC только 16 июля и проводил второй бой в промоушене за десять дней. В первой схватке он победил удушающим приёмом Джона Филиппса и также не оставлял сопернику шансов. Тогда он нанёс 124 точных удара и пропустил только 2.
Таким образом, в двух поединках в UFC Хамзат Чимаев донёс до цели в общей сложности 192 удара и пропустил только 2. После побед Чимаев неизменно получал от лиги бонусы за «Выступление вечера».
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