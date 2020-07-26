Все результаты турнира «ММА Серия-11: Время новых героев»

25 июля в Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам «ММА Серия-11: Время новых героев», в его карде прошло одиннадцать встреч. Ниже представлены все результаты шоу.

«ММА Серия-11. Время новых героев». Результаты турнира

Муслим Джурабаев (Узбекистан) — Анатолий Пекарев (Россия) — победа Джурабаева удушающим приёмом в первом раунде;

Роман Готовцев (Россия) — Иван Бухтояров (Россия) — победа Готовцева техническим нокаутом в первом раунде; Артём Семёнов (Россия) — Ходжимирзо Абдолов (Таджикистан) — победа Семёнова приёмом во втором раунде;

Артём Филатов (Россия) — Шахзод Амаджанов (Узбекистан) — победа Филатова техническим нокаутом в первом раунде;

Руслан Томских (Россия) — Абдимомун Момунбеков (Киргизия) — победа Томских единогласным решением судей;

Аскарбек Токтахунов (Киргизия) — Александр Трутнев (Россия) — победа Токтахунова техническим нокаутом в первом раунде;

Анна Ремнёва (Россия) — Дарья Клюшникова (Россия) – победа Ремнёвой приёмом в первом раунде;

Михаил Погодин (Россия) — Санжарбек Бабаев (Узбекистан) — победа Погодина единогласным решением судей;

Андрей Шилимов (Россия) — Виктор Кичигин (Россия) — победа Шилимова единогласным решением судей;

Алексей Ляпунов (Россия) — Сергей Бобрышев (Россия) — победа Ляпунова решением большинства судей;

Владимир Васильев (Россия) – Руслан Шамилов (Россия) — победа Васильева единогласным решением судей.