Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Все результаты турнира «ММА Серия-11: Время новых героев»

Все результаты турнира «ММА Серия-11: Время новых героев»
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

25 июля в Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам «ММА Серия-11: Время новых героев», в его карде прошло одиннадцать встреч. Ниже представлены все результаты шоу.

«ММА Серия-11. Время новых героев». Результаты турнира

Муслим Джурабаев (Узбекистан) — Анатолий Пекарев (Россия) — победа Джурабаева удушающим приёмом в первом раунде;
Роман Готовцев (Россия) — Иван Бухтояров (Россия) — победа Готовцева техническим нокаутом в первом раунде; Артём Семёнов (Россия) — Ходжимирзо Абдолов (Таджикистан) — победа Семёнова приёмом во втором раунде;
Артём Филатов (Россия) — Шахзод Амаджанов (Узбекистан) — победа Филатова техническим нокаутом в первом раунде;
Руслан Томских (Россия) — Абдимомун Момунбеков (Киргизия) — победа Томских единогласным решением судей;
Аскарбек Токтахунов (Киргизия) — Александр Трутнев (Россия) — победа Токтахунова техническим нокаутом в первом раунде;
Анна Ремнёва (Россия) — Дарья Клюшникова (Россия) – победа Ремнёвой приёмом в первом раунде;
Михаил Погодин (Россия) — Санжарбек Бабаев (Узбекистан) — победа Погодина единогласным решением судей;
Андрей Шилимов (Россия) — Виктор Кичигин (Россия) — победа Шилимова единогласным решением судей;
Алексей Ляпунов (Россия) — Сергей Бобрышев (Россия) — победа Ляпунова решением большинства судей;
Владимир Васильев (Россия) – Руслан Шамилов (Россия) — победа Васильева единогласным решением судей.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020