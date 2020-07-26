Все результаты турнира «ММА Серия-11: Время новых героев»

25 июля в Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам «ММА Серия-11: Время новых героев», в его карде прошло одиннадцать встреч. Ниже представлены все результаты шоу.
«ММА Серия-11. Время новых героев». Результаты турнира
Муслим Джурабаев (Узбекистан) — Анатолий Пекарев (Россия) — победа Джурабаева удушающим приёмом в первом раунде;
Роман Готовцев (Россия) — Иван Бухтояров (Россия) — победа Готовцева техническим нокаутом в первом раунде; Артём Семёнов (Россия) — Ходжимирзо Абдолов (Таджикистан) — победа Семёнова приёмом во втором раунде;
Артём Филатов (Россия) — Шахзод Амаджанов (Узбекистан) — победа Филатова техническим нокаутом в первом раунде;
Руслан Томских (Россия) — Абдимомун Момунбеков (Киргизия) — победа Томских единогласным решением судей;
Аскарбек Токтахунов (Киргизия) — Александр Трутнев (Россия) — победа Токтахунова техническим нокаутом в первом раунде;
Анна Ремнёва (Россия) — Дарья Клюшникова (Россия) – победа Ремнёвой приёмом в первом раунде;
Михаил Погодин (Россия) — Санжарбек Бабаев (Узбекистан) — победа Погодина единогласным решением судей;
Андрей Шилимов (Россия) — Виктор Кичигин (Россия) — победа Шилимова единогласным решением судей;
Алексей Ляпунов (Россия) — Сергей Бобрышев (Россия) — победа Ляпунова решением большинства судей;
Владимир Васильев (Россия) – Руслан Шамилов (Россия) — победа Васильева единогласным решением судей.
- 26 июля 2020
-
11:42
-
11:06
-
10:16
-
09:36
-
09:30
-
09:13
-
06:39
-
05:54
-
05:12
-
04:16
-
03:55
-
03:39
-
02:10
-
01:11
-
00:58
-
00:31
- 25 июля 2020
-
23:12
-
22:28
-
21:16
-
20:22
-
19:44
-
18:22
-
17:59
-
17:12
-
15:52
-
14:34
-
13:08
-
12:45
-
12:30
-
12:12
-
11:33
-
10:56
-
10:50
-
10:35
-
10:22