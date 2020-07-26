Адесанья: по-прежнему хочу встретиться с Тиллом
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поддержал экс-претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррена Тилла после поражения в бою с Робертом Уиттакером. Новозеландец нигерийского происхождения выразил желание провести поединок с Дарреном.
«По-прежнему хочу встретиться с Дарреном Тиллом. Его ударная техника великолепна. Выше нос, Даррен», — написал Адесанья на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Даррен Тилл и Роберт Уиттакер встретились в главном событии турнира UFC Fight Island 3. В конкурентном противостоянии победу по очкам одержал Уиттакер. В ходе этого же турнира выступило три россиянина. Рамазан Эмеев и Мовсар Евлоев одержали победу, а Гаджимурад Антигулов потерпел досрочное поражение от Пола Крэйга.
- 26 июля 2020
-
11:42
-
11:06
-
10:16
-
09:36
-
09:30
-
09:13
-
06:39
-
05:54
-
05:12
-
04:16
-
03:55
-
03:39
-
02:10
-
01:11
-
00:58
-
00:31
- 25 июля 2020
-
23:12
-
22:28
-
21:16
-
20:22
-
19:44
-
18:22
-
17:59
-
17:12
-
15:52
-
14:34
-
13:08
-
12:45
-
12:30
-
12:12
-
11:33
-
10:56
-
10:50
-
10:35
-
10:22
Партнерский контент