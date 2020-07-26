Адесанья: по-прежнему хочу встретиться с Тиллом

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поддержал экс-претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррена Тилла после поражения в бою с Робертом Уиттакером. Новозеландец нигерийского происхождения выразил желание провести поединок с Дарреном.

«По-прежнему хочу встретиться с Дарреном Тиллом. Его ударная техника великолепна. Выше нос, Даррен», — написал Адесанья на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Даррен Тилл и Роберт Уиттакер встретились в главном событии турнира UFC Fight Island 3. В конкурентном противостоянии победу по очкам одержал Уиттакер. В ходе этого же турнира выступило три россиянина. Рамазан Эмеев и Мовсар Евлоев одержали победу, а Гаджимурад Антигулов потерпел досрочное поражение от Пола Крэйга.