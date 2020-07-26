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Джоджуа — о Чимаеве: отдайте ему пояс — и никто не пострадает

Джоджуа — о Чимаеве: отдайте ему пояс — и никто не пострадает
Бокс/ММА / UFC 0

Российская девушка-боец UFC Лиана Джоджуа с юмором прокомментировала очередное яркое выступление в сильнейшей лиге мира Хамзата Чимаева.

«Отдайте ему пояс — и никто не пострадает», — написала Джоджуа на своей странице в «Инстаграме», добавив скрин с поединка Чимаева с Ризом Макки.

Напомним, бой Чимаева с Ризом открывал основной кард турнира UFC Fight Island 3. Хамзат одержал досрочную победу в первом раунде, нанеся 68 точных ударов и не пропустив ни одного. Швед чеченского происхождения выступил во второй раз за десять дней и во второй раз одержал досрочную победу. Хамзат во второй раз получил бонус от промоушена за выступление вечера.

16 июля Джоджуа и Чимаев выступили в карде одного турнира.

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