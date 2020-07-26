Джоджуа — о Чимаеве: отдайте ему пояс — и никто не пострадает
Российская девушка-боец UFC Лиана Джоджуа с юмором прокомментировала очередное яркое выступление в сильнейшей лиге мира Хамзата Чимаева.
«Отдайте ему пояс — и никто не пострадает», — написала Джоджуа на своей странице в «Инстаграме», добавив скрин с поединка Чимаева с Ризом Макки.
Напомним, бой Чимаева с Ризом открывал основной кард турнира UFC Fight Island 3. Хамзат одержал досрочную победу в первом раунде, нанеся 68 точных ударов и не пропустив ни одного. Швед чеченского происхождения выступил во второй раз за десять дней и во второй раз одержал досрочную победу. Хамзат во второй раз получил бонус от промоушена за выступление вечера.
16 июля Джоджуа и Чимаев выступили в карде одного турнира.
- 26 июля 2020
-
13:16
-
12:58
-
11:42
-
11:06
-
10:16
-
09:36
-
09:30
-
09:13
-
06:39
-
05:54
-
05:12
-
04:16
-
03:55
-
03:39
-
02:10
-
01:11
-
00:58
-
00:31
- 25 июля 2020
-
23:12
-
22:28
-
21:16
-
20:22
-
19:44
-
18:22
-
17:59
-
17:12
-
15:52
-
14:34
-
13:08
-
12:45
-
12:30
-
12:12
-
11:33
-
10:56
-
10:50
Партнерский контент